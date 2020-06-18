РИАМО - 18 июн. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четверых человек в результате стрельбы в квартире жилого дома на улице Приорова в Москве, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

«По данным следствия, днем 18 июня 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями», - сказала Иванова.

Правоохранителей на место вызвали соседи, которые услышали хлопки. Они рассказали, что ранее к женщине в квартиру зашел сожитель.

На место происшествия выехал заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по Москве и руководитель управления криминалистики.

На данный момент проводится ряд мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.

Видео с места стрельбы в квартире в Москве>>