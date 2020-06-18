РИАМО – 18 июн. Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин назвал правильной идею запретить банкам предлагать кредиты по телефону, сообщает Nation News.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с такой инициативой. Он напомнил, что в последнее время участились случаи банковского мошенничества или квазибанковского, когда звонят незнакомые люди и предлагают перевести куда-то деньги.

«Мне самому звонили много раз, но я знаю, что им отвечать, но это вызывает негативную реакцию. А для человека, не обремененного финансовыми знаниями, звонок мошенника все равно, что предложение от банка какого-то кредита, поэтому, мне кажется, это решение правильное», — сказал Марголин