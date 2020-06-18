РИАМО - 18 июн. В жару владельцы собак могут постричь своих питомцев и устраивать им теплый душ, а кошек в такую погоду лучше не трогать, сообщила РИАМО в четверг ветврач первой категории Государственной ветеринарной клиники ТиНАО Москвы Елена Ефимочкина.

«Если хозяева готовы постричь свое животное, то это хорошо для собаки. Излишняя шерсть им не нужна в такую погоду. Сейчас выведено много пород, которые слишком пушистые, в природе они не должны были быть такими», - сказала Ефимочкина.

Также в жару не стоит забывать поить питомца. Вода должна быть в миске постоянно.

«Животное само понимает, сколько ему пить. Если оно здоровое, у него здоровый обмен веществ, то количество водопотребления организм решит самостоятельно. Просто доступ к воде должен быть постоянным», - добавила Ефимочкина.

По словам ветеринара, собак в жаркую погоду нужно поливать. Однако вода не должна быть холодной, иначе питомец может заболеть.

В отличие от собак, кошки в жару требуют намного меньше внимания. Эти животные способны самостоятельно найти прохладное место в квартире или доме, а излишнее внимание может послужить для них источником сильного стресса.

«Кошка - животное индивидуальное. Она сама найдет себе прохладное место. Ей лучше не устраивать лишний стресс купанием. У них куча заболеваний, спровоцированных стрессом. Стрижка и купание для них может быть большим стрессом, чем жара», - заключила эксперт.