РИАМО - 18 июн. В городском округе Воскресенск на базе общеобразовательных школ с 3 по 31 августа запланирована организация 18 лагерей дневного пребывания для 1095 детей в одну смену на 21 день, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ребятам предоставят двухразовое питание, в лагерях будут соблюдены все необходимые меры безопасности. Учреждения будут работать с 08:30 до 14:30.

«В лагеря дневного пребывания в первую очередь будут направляться дети в возрасте от 7 до 15 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Лагеря планируется организовать на базе общеобразовательных учреждений №3, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 25, 26, 39, 99, на базе Воскресенской кадетской школы, а также в Чемодуровской, Ратчинской, Золотовской, Цыбинской, Фединской школах, школе «Гармония», — говорится в сообщении.

В зависимости от эпидемиологической обстановки на территории городского округа возможна корректировка продолжительности и режима работы пришкольных лагерей.

С целью поддержки и поощрения детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 80 обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Воскресенск планируется направить на отдых в Крым в период с 22 июля по 11 августа и с 10 по 30 августа.

Консультирование по вопросам организации летнего отдыха организовано в управлении образования администрации городского округа Воскресенск по телефону горячей линии: 8 (496) 442-56-68. График консультаций: понедельник, среда с 9:00 до 17:00 (перерыв 13:00 – 13:45).