РИАМО – 18 июн. Пианист Денис Мацуев стал первым россиянином, который смог посетить Берлин после начала пандемии коронавируса, артисту разрешили выехать на гастроли с марта, сообщает Газета.ru.

Мацуев отправился в Германию, чтобы выступить с Берлинским филармоническим оркестром.

«Мне сейчас на границе сообщили, что я первый русский, кому официально разрешено въехать с марта, русскому гражданину, артисту, пианисту», – сказал Мацуев в видеоролике на своей личной странице на Facebook.

Юбилейный концерт пианиста в Государственном Кремлевском дворце перенесли на 14 октября.

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