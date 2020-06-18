РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 июн. Сотрудников Мытищинской станции скорой медицинской помощи поздравили с наступающим Днем медицинского работника, сообщается в Instagram-аккаунте заведующей Мытищинской подстанцией ГБУЗ Московской области «МОССМП» Инны Верхолат.

«В четверг на Мытищинской подстанции сотрудники принимали поздравления с наступающим Днем медицинского работника. Были вручены благодарности, а также прошло вручение почетных грамот сотрудникам за многолетний, а также добросовестный труд в системе здравоохранения Московской области», - говорится в сообщении.

День медицинского работника в России отмечают ежегодно в третье воскресенье июня, в текущем году праздник выпадает на 21 июня.