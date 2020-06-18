РИАМО - 18 июн. Космонавт с московской пропиской, который на данный момент находится на орбите, запросил возможность принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию онлайн, сообщил в четверг журналистам заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

Запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Дистанционное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале.

«У нас космонавт, который на орбите, с московской пропиской запросил возможность проголосовать. <…> Мы рассмотрели этот вариант, но вы будете смеяться, но это возможно только через Хьюстон. Поэтому мы привлекли в качестве наблюдателя Дмитрия Олеговича Рогозина (гендиректор «Роскосмоса» – ред.), который должен связаться с NASA», - сказал Венедиктов.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля на 3,6 тысячи участков в столице с 08:00 до 20:00.

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