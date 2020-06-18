РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 июн. Врачи городского округа Мытищи обсудили схемы лечения коронавирусной инфекции с коллегами из города Дюрен в Германии, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В преддверии Дня медицинского работника, отмечаемого в России в третье воскресенье июня, в Мытищинской городской клинической больнице состоялась видеоконференция с врачами из Германии. Город Дюрен является побратимом Мытищ, и дружеские связи между медицинскими работниками существуют уже более восьми лет.

«Тема коронавирусной инфекции стала основной на состоявшейся в актовом зале МГКБ видеоконференции. Также врачи Мытищ и Дюрена обменялись информацией о тестировании медицинского персонала на коронавирусную инфекцию, особенностях работы с тяжелыми пациентами, схемами лечения, лекарственном обеспечении, работе в средствах индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Со стороны Мытищ во встрече приняли участие: главный врач Андрей Третьяков, заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Королева, заведующий урологическим отделением МГКБ Владимир Хворов. С немецкой стороны – заведующий гастроэнтерологическим отделением госпиталя города Дюрен Серхат Аймаз, инфекционист Бернхард Хайдинг и уролог, детский уролог и урологический онколог госпиталя Александр Дивеев.

«Татьяна Королева рассказала немецким врачам об этапах перепрофилирования МГКБ под работу с коронавирусными пациентами, о работе с самыми тяжелыми пациентами. Лечением коронавирусных пациентов занимается и Дмитрий Хворов. Сегодня в отделении, которым он руководит, 22 пациента с коронавирусом», - добавляется в сообщении.

Врачи из Дюрена отметили, что на их долю выпало значительно меньшее число больных с коронавирусной инфекцией. В Дюрене проживает 300 тысяч человек, из которых положительных с Covid-19 было 600, и только 35 находились на лечении в больнице. Все остальные проходили лечение дома. Вместе с тем, больница была готова к большему числу пациентов. Но сегодня уже работает в плановом режиме.

«Коллеги из Германии много раз были в Мытищинской больнице, и наши врачи не раз были в Германии. Нам есть о чем поговорить, тем, которые нас объединяют, много. Опыт, который приобрела наша больница в период работы с коронавирусными пациентами, для коллег из Германии познавателен и интересен. А нам в свою очередь их», - сказал Третьяков.

Он отметил, что дружеские отношения у мытищинских врачей сложились и с коллегами из Нидерландов.

Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

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