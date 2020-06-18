На место также приехала скорая помощь. Очевидец заявил, что где-то на этажах «стрельба идет» и «женщина кричала».
Стрелка удалось задержать.
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На место также приехала скорая помощь. Очевидец заявил, что где-то на этажах «стрельба идет» и «женщина кричала».
Стрелка удалось задержать.
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