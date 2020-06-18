РИАМО - 18 июн. В восьми муниципалитетах Подмосковья разница в платежках между соседними домами достигает тысячи и более рублей, в ближайшее время в регионе планируется устранить данную проблему, заявила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина.

«Осталось проблемных восемь муниципалитетов, где разница платежей соседей — тысяча и более тысячи рублей. У нас большая дорожная карта по устранению этой проблемы», — сказала Пичугина в ходе заседания Мособлдумы.

В презентации уточняется, что проблема с неравномерными платежками есть в Сергиево-Посадском и Одинцовском городских округах, Истре, Солнечногорске, Щелкове, Орехово-Зуевском округе, Серпухове и Богородском округе.

Основная причина данного явления — раздробленность коммунального хозяйства, использование различного типа топлива, высокий износ и потери в сетях, а также избыточная мощность.

«Наша задача, чтобы за полтора года все муниципалитеты вышли из «красной» зоны», — заключила Пичугина.