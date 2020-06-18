РИАМО - 18 июн. Технических сбоев не выявили в Москве в ходе тестирования системы, которую будут использовать во время электронного голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщил журналистам в четверг начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Тестирование системы началось в четверг на платформе 2020og.ru и продлится до 20:00 19 июня.

«На данный момент каких-то технических сбоев не зарегистрировано», - сказал Костырко.

В ходе тестового голосования москвичам предлагают ответить на вопрос, что сейчас важнее для города – новые парковочные места во дворах или озеленение.

Запись на участие в электронном голосовании по Конституции открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Дистанционное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на портале.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля на 3,6 тысячи участков в Москве с 08:00 до 20:00.

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