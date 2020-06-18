РИАМО - 18 июн. Плата за коммунальные услуги снизится для миллиона жителей Подмосковья с 1 июля, заявила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина.

«К 1 июля для порядка миллиона человек, проживающих в основном в сельской местности, снизится плата за коммунальные услуги на 1%-22% в месяц на семью. На этой территории плата была выше среднего», — сказала Пичугина в ходе заседания Мособлдумы.

Она отметила, что снижение стало возможно благодаря модернизации тепловой инфраструктуры и введению льготных тарифов для населения. Также этому способствовало объединение в единые гарантирующие организации в воде и стоках (ГО) и единые теплоснабжающие организации (ЕТО) с установлением единого тарифа.

Ранее Пичугина сообщила, что более 3,8 миллиарда рублей сэкономят жители Подмосковья на оплате коммунальных услуг в 2020 году, так как индекс роста удалось удержать на уровне 2%.