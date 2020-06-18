РИАМО – 18 июн. Силовики ворвались в квартиру на улице Приорова в столице, где была открыта стрельба, в помещении обнаружили четыре трупа, сообщается на сайте телеканала «360».

Стрелка удалось задержать.

«На место также приехала скорая помощь. Очевидец заявил, что где-то на этажах «стрельба идет» и «женщина кричала», – говорится в сообщении.

Среди погибших двое детей.

Инцидент произошел в доме 38 по улице Приорова. О стрельбе в квартире рассказали соседи, которые услышали звуки выстрелов и вызвали полицейских.

Стрелять, по предварительным данным, начал мужчина. Он расправился со своей сожительницей, в результате перестрелки погибли дети женщины.

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