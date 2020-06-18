РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в четверг наградил врачей в преддверии Дня медработника, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Чествование медработников прошло на территории Ухтомской больницы.

«Слово «врач» вызывает уважение и признательность. Пандемия лишний раз указала, кто у нас главный. Жизнь начинается с рук врача и заканчивается тоже в присутствии врача, и между этими мгновениями, называемыми жизнью, без вас тоже не обойтись. Я хочу пожелать вам здоровья, счастья», - сказал Ружицкий.

Он вручил цветы врачам, а также сертификаты на предоставление жилья и знаки отличия «За заслуги». Также для медработников подготовили несколько музыкальных номеров.

День медицинского работника о отмечается в России каждое третье воскресенье июня. Праздник был учрежден указом от 1 октября 1980 года Президиумом Верховного совета СССР.