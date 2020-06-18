РИАМО - 18 июн. Около 50% записавшихся на электронное голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ в Москве – это люди в возрасте от 35 до 55 лет, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«До 35 лет - это 28%, после 55 лет - это 23%, с 35 до 55 лет - 48-50%. Мужчины и женщины пополам», - сказал Венедиктов.

Запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Дистанционное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на портале https://2020og.ru.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля на 3,6 тысячи участков в столице с 08:00 до 20:00.