РИАМО - 18 июн. В подмосковном Реутове состоялось торжественное открытие комплекса зданий крупнейшей в Подмосковье специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области после двухлетней реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Реконструкция специализированной пожарно-спасательной части началась два года назад: устаревшие постройки были демонтированы, а на их месте возведены современные, отвечающие всем необходимым требованиям объекты. Работы были проведены на общей площади более 11 тысяч квадратных метров, новые здания и сооружения занимают более 3 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

В ходе комплексной реконструкции были построены современная пятиэтажная гостиница для отдыха сотрудников, гараж на 22 единицы техники, многофункциональный пост для ежедневного обслуживания спецтехники. Для боевой и спортивной подготовки личного состава на территории СПСЧ возведены теплодымокамера, тренажерный комплекс, спортивная площадка, а также учебно-тренировочная пожарная башня.

Кроме того, была комплексно обновлена система коммуникаций: участки сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для подключения новых и реконструируемых зданий и сооружений. Отдельное внимание уделили вопросам благоустройства и озеленения территории спецчасти.

В настоящий момент часть оснащена 43 единицами техники специального назначения. В СПСЧ служат 124 человека, в четверг многие из них получили ведомственные медали и награды.

В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Анатолий Супруновский, заместитель председателя правительства Подмосковья, руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев, глава городского округа Реутов Станислав Каторов, начальник СПСЧ Главного управления МЧС России по Московской области Игорь Скрипаль.

«Спасатели и пожарные – это не просто профессия, это образ жизни. Результат их работы – тысячи спасенных жизней. Жители Московской области могут быть уверены: они находятся под надежной защитой», - подчеркнул Супруновский.

За последние пять лет сотрудники СПСЧ Реутова принимали участие в ликвидации нескольких десятков чрезвычайных ситуаций разного уровня – от федерального (паводок на Дальнем Востоке) до объектового (обрушение перекрытий в школе Можайска). Бойцы спецчасти тушили природные пожары в Твери, нефтебазу в Рязани, участвовали в ликвидации последствий наводнения в Сочи, поисково-спасательных работах на местах крушения воздушных судов в Подмосковье.