РИАМО - 18 июн. Сумма платежки за жилищно-коммунальные услуги в Подмосковье с июля увеличится в среднем на 135 рублей, индекс роста удалось удержать на уровне 2%, заявила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина.

По ее словам, в связи с пандемией коронавируса стоимость трех услуг — горячее водоснабжение, газ и вывоз мусора — с 1 июля увеличиваться не будет. Жители останутся с тем же уровнем платежей, что и в прошлом году.

«Электроэнергия будет расти на уровне инфляции — 3%. Это ниже, чем было предусмотрено прогнозом <…>, 5%. Тепло, вода, стоки <…> измеряются по-разному. Суммарно <…> индекс роста удалось удержать на уровне 2%. Таким образом, жителям сэкономили 3,8 миллиарда рублей. Они на эту сумму заплатят меньше в 2020 году, чем ранее планировалось», — сказала Пичугина на заседании в Мособлдуме.

Она отметила, что типовой платеж за квартиру площадью 54 квадратных метра с июля составит порядка 6,9 тысячи рублей, что на 135 рублей больше, чем раньше.