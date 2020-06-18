РИАМО – 18 июн. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдными заявления Великобритании о том, что Россия использует Covid-19 в своих целях, сообщает Газета.ru.

Точку зрения, что инфекцию используют Россия, Иран и Китай, высказали власти Великобритании.

«Безусловно, мы категорически не согласны с такими утверждениями», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия и Китай стараются объединиться в борьбе с Covid-19 и разработке вакцины.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Первым добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.

- Отечественная вакцина может защитить от коронавируса на год. Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

- В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.