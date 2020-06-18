РИАМО – 18 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин обратится к гражданам с разъяснением поправок в Конституцию, если посчитает это нужным, сообщает Газета.ru.

«Если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает», – сказал Песков.

Он добавил, что пока не может сказать ничего конкретного на этот счет, но если какое-то решение будет принято, то россиян в обязательном порядке проинформируют.

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