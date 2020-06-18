РИАМО – 18 июн. Верховный суд России не будет рассматривать иск, который оспаривает указ президента РФ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает ТАСС.

Иск в Верховный суд направил гражданин Геннадий Рудяк. Сейчас иск возвращен в канцелярию.

«В принятии административного иска было отказано на основании пункта 1 части 1 статьи 128 Кодекса РФ об административном судопроизводстве. Административное исковое заявление Рудяка Г.И. фактически сводилось к обжалованию закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года», - говорится в сообщении.

Между тем к компетенции Верховного суда отнесены дела об оспаривании нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.

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