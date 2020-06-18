РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. В подразделение «Мострансавто» МАП №11 в Балашихе губернатор Московской области Андрей Воробьев передал 34 пассажирских автобуса, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации округа.

«Машины изготовлены специально по заказу правительства Московской области. Автобусы оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, а также отечественным двигателем экостандарта «Евро-5». Число посадочных мест увеличено в 1,5 раза – до 42, общая вместимость – более 80 человек», - говорится в сообщении.

Всего глава региона передал перевозчику АО «Мострансавто» 661 новый автобус. В первую очередь их запустят на маршрутах с большим пассажиропотоком.