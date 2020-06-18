РИАМО – 18 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что национальный план восстановления российской экономики после коронавируса представят на рассмотрение главе государства Владимиру Путину до 19 июня, сообщает Федеральное агентство новостей.

Главная цель плана – прийти к росту по основным экономическим показателям.

«Срок стоит до 19 июня, чтобы доработать. Представят в срок, затем президенту потребуется время, чтобы ознакомиться. Потом принято будет решение», - сказал Песков.

Путин ранее обсудил план восстановления экономики с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Президент подчеркнул, что реализация плана должна начаться в июле этого года. План рассчитан на два года и включает в себя три этапа и 500 мероприятий.