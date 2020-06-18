РИАМО - 18 июн. Хакеры, которые смогут взломать тестовую онлайн-систему голосования в столице, смогут получить 2 миллиона рублей, в том числе это попытаются сделать разработчики игры World of Tanks, сообщил в четверг журналистам заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

В четверг в Москве началось тестирование системы, которую будут использовать во время электронного голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Тестовое голосование на платформе 2020og.ru пройдет до 20:00 19 июня.

«Действительно мы призвали хакеров попытаться взломать систему. <...> Попытку взлома мы считаем как технический контроль. Набрали призовой фонд в 2 миллиона рублей. У нас в группу пришли разработчики игры World of Tanks», - сказал Венедиктов.

Запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Дистанционное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале https://2020og.ru.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля на 3,6 тысячи участков в столице с 08:00 до 20:00.

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