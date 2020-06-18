РИАМО - 18 июн. Российский актер и режиссер Олег Борецкий умер в возрасте 56 лет, причина его смерти неизвестна, сообщает Nation News.

О смерти актера сообщил в соцсети его друг, продюсер Вячеслав Шмыров.

«Вчера умер актер Олег Борецкий. Мы много лет не виделись. И для меня он остался человеком из 90-х», — сказал Шмыров.

Причину смерти он не уточнил.

Борецкий играл в театре «Малая драматическая труппа». Наибольшую популярность принесли ему фильм «Внимание! Всем постам...», а также ролями в сериалах «Такая обычная жизнь», «Судебная колонка», «Правда скрывает ложь» и других.

Также он выступил одним из режиссеров ленты «За день до...», выпущенной в 1991 году.