РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 июн. В городском округе Мытищи с начала года отремонтировали 1,175 километра воздушных линий, сообщается на сайте администрации горокруга.

Компания «Россети Московский регион» на территории городского округа Мытищи реализует ремонтную программу в строгом соответствии с графиком и в полном объеме.

«С начала года уже отремонтировано 1,175 километра воздушных линий (ВЛ) 0,4 - 10 киловольт; более 0,762 километра кабельных линий 0,4-10 киловольт; 11 трансформаторных подстанций; 46 изоляторов по ВЛ 6-10 киловольт, заменено опор 0,4-10 киловольт – 15 штук. От древесно-кустарниковой растительности расчищены более 2,42 гектара просек возле ВЛ 0,4 - 220 киловольт. Под особый контроль взято состояние трансформаторов, приведены в порядок кабельные линии», - говорится в сообщении.

Компания «Россетти Московский регион» ведет активную подготовку электросетевого комплекса к грядущему осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2020-2021 годов. Энергетики выполняют все работы по текущей эксплуатации сетей и ремонту энергооборудования. Ремонтная программа реализуется в строгом соответствии с графиком и в полном объеме. Тем самым исполняется одно из ключевых поручений генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского - жестко соблюдать сроки подготовки к пику зимних нагрузок.

«С начала года уже отремонтированы 736 километров воздушных линий (ВЛ) 0,4-35 киловольт и выше, из них в Москве - 78 километров, в Московской области - 658 километров; более 90 километров кабельных линий 0,4 киловольта и выше (60 километров в Москве и 31 километр в Подмосковье); 1 356 трансформаторных подстанций (598 в Москве и 758 в Московской области); 837 выключателей (из них 170 выключателей в Москве и 667 в Подмосковье), а также 232 трансформатора, 21 803 изолятора», - добавляется в материале.

От древесно-кустарниковой растительности расчищены более 1,5 тысячи гектаров просек возле ВЛ 0,4-220 киловольт, из которых 1 456 гектаров на территории Подмосковья и 83 гектара в Москве.