РИАМО - 18 июн. Дефицит общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) в Подмосковье составляет свыше 20 миллионов кубометров, при этом в регионе есть необходимый потенциал для наращивания их добычи, заявил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

В Подмосковье в текущем году выдали 56 лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые.

«Ключевая проблема в том, что мы не удовлетворяем спрос. У нас спрос на общераспространенные полезные ископаемые в Московской агломерации оценивается в 60-70 миллионов кубических метров, а ежегодно мы добываем 40-45 миллионов», — сказал Куракин.

Он отметил, что технически регион может нарастить объемы добычи. Наибольшее число месторождений находятся в Рузском и Дмитровском городских округах.

«Но каждый карьер формирует социальную напряженность — для граждан это шум и беспокойство, трафик грузовиков», — заключил Куракин.