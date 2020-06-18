РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 18 июн. Семнадцать бутиков международных брендов начали работать в четверг в новом центре The Outlet Moscow в подмосковном Красногорске, сообщила представитель инвестора Наталья Мальцева.

В день технического открытия комплекс посетили глава Красногорска Эльмира Хаймурзина, представители строительного и инвестиционного блоков администрации муниципалитета.

«Общая площадь проекта – около 25 тысяч квадратных метров арендуемой площади. Семнадать тысяч квадратных метров уже сдано. Сегодня (18 июня – ред.) мы открываемся с 17 магазинами международных брендов», – сказала Мальцева.

По ее словам, к Новому году в аутлете ожидается заполняемость порядка 80%, соответствующие договоры уже подписаны.

При этом Мальцева подчеркнула, что для двух известных брендов аутлеты в Красногорске станут первыми в России. Их открытие планируется позднее.

«Для Красногорска это очень интересный проект, который создает другую среду и формирует пространство, в котором приятно находиться, проводить время с семьей», - сказала Хаймурзина.

Она добавила, что комплекс вносит вклад в экономику муниципалитета.

«Во-первых, почти 5,5 миллиарда рублей прямых инвестиций, которые были потрачены. Во-вторых, в перспективе, под полную загрузку, появятся около 600 рабочих мест. Кроме того, это налоги в местный бюджет», – пояснила Хаймурзина.

Кроме магазинов в комплексе есть несколько кафе и ресторанов, зоны отдыха.

«Такой объект становится украшением любой территории. Мы рады, что The Outlet Moscow появился в Красногорске», – заключила Хаймурзина.