РИАМО - 18 июн. Температура в Москве днем в четверг достигала 30,4 градусов, при этом температурный рекорд этого дня — 31,1 такая жара была установлена в XIX веке, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В 13:00 в столице было 30,4 градуса. В 14:00 зафиксировано понижение до 29,1. Рекород составляет 31,1, он был установлен в 1895 году», - сказал собеседник агентства.

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице до утра 19 июня из-за крайне высокой температуры воздуха. Городские коммунальные службы Москвы каждые три часа проводят аэрацию воздуха, а также поливают столичные дороги из-за аномальной жары. Усилен контроль за пожарной безопасностью в лесопарковых зонах, лесных массивах и на природных территориях Москвы.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг в Московском регионе при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — около 40%.