РИАМО - 18 июн. С 9 по 17 июня, после снятия режима самоизоляции, пассажиропоток на Московских центральных диаметрах вырос на 34,6%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пассажиры постепенно возвращаются на МЦД. Это связано с отменой пропускного режима и поэтапным снятием ограничений в Москве и Московской области. С 9 по 17 июня по диаметрам пассажиры совершили 2,2 миллиона поездок, что на 34,6% больше, чем за предшествующий аналогичный период», – говорится в сообщении.

Общий пассажиропоток ниже на 38,1% относительно прошлогоднего показателя.

Также пассажиров просят не забывать использовать маски и перчатки.

На МЦД проводится усиленная санитарная обработка. 12 раз в сутки дезинфицируют поручни эскалаторов, двери турникетных павильонов, автоматы по продажи билетов, кассовые окна.