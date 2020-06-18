РИАМО - 18 июн. С 9 по 17 июня, после снятия режима самоизоляции, пассажиропоток на Московских центральных диаметрах вырос на 34,6%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Общий пассажиропоток ниже на 38,1% относительно прошлогоднего показателя.
Также пассажиров просят не забывать использовать маски и перчатки.
На МЦД проводится усиленная санитарная обработка. 12 раз в сутки дезинфицируют поручни эскалаторов, двери турникетных павильонов, автоматы по продажи билетов, кассовые окна.
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