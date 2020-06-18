РИАМО - 18 июн. Подмосковные дачники почти в два раза чаще стали оформлять лицензии на скважины с 2019 года, заявил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

«Работа в отношении садоводческих товариществ, которая нами была развернута в прошлом году, дает эффект. <…> Почти 500 лицензий на скважины в год оформили для товариществ. По сравнению с прошлыми годами, когда было около 200 лицензий, это прорыв», — сказал Куракин на заседании в Мособлдуме.

Он отметил, что дачники перестают быть незаконными водопользователями и выходят в «белую» зону.

Подать заявление на лицензирование скважин для СНТ можно в электронном виде на региональном портале госуслуг Подмосковья.