РИАМО - 18 июн. Выпускники 9 и 11 классов Московской области до конца июля получат медицинские справки формы 086/У для поступления в средние специальные и высшие учебные заведения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
Она уточнила, что справки оформят по результатам профилактических осмотров, которые ребенок прошел в текущем году.
Те дети, которые не прошли необходимые для оформления справки исследования, будут приглашены в индивидуальном порядке в поликлинику для консультации медицинского специалиста.
После проведения исследований они также получат медицинскую справку.
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