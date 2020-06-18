РИАМО - 18 июн. Выпускники 9 и 11 классов Московской области до конца июля получат медицинские справки формы 086/У для поступления в средние специальные и высшие учебные заведения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Пора поступления в учебные заведения – это всегда волнительно и для абитуриентов, и для их родителей. В этом году, с учетом эпидемиологической ситуации, мы решили выдать медицинские справки, необходимые для поступления в учебные организации, в медицинских кабинетах школ», - рассказала заместитель министра здравоохранения Светлана Лазарева.

Она уточнила, что справки оформят по результатам профилактических осмотров, которые ребенок прошел в текущем году.

Те дети, которые не прошли необходимые для оформления справки исследования, будут приглашены в индивидуальном порядке в поликлинику для консультации медицинского специалиста.

После проведения исследований они также получат медицинскую справку.