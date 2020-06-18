РИАМО - 18 июн. Имитацию сбоев организуют в ходе тестового электронного голосования в столице, которое проходит в городе с 18 по 19 июня, сообщил в четверг журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

В четверг в Москве началось тестирование системы, которую будут использовать во время электронного голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Тестовое голосование на платформе 2020og.ru пройдет до 20:00 19 июня.

«В ходе самого тестирования мы бы хотели еще проверить разные сценарии, скажем так, имитации проблем», - сказал Костырко.

Запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Дистанционное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале https://2020og.ru.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля на 3,6 тысячи участков в столице с 08:00 до 20:00.