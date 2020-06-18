РИАМО - 18 июн. Все автобусы «Мострансавто» оснащены кондиционерами, специалисты проводят диагностику оборудования, а в салонах усилен контроль за температурным режимом, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы перевозчика.

«Специалисты провели диагностику, заправили оборудование фреоном, заменили масло, фильтры и другие расходные материалы. Усилен контроль за соблюдением температурного режима. С водительским составом, выполняющим рейсы по маршрутам, проведен дополнительный инструктаж о соблюдении комфортного температурного режима в салонах автобусов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в транспорте осуществляется ежедневный мониторинг и анализ обращений, поступающих от пассажиров по данной тематике.

В случае обнаружения неисправностей, транспортное средство будет направлено в ремонтный цех, где сотрудники технической службы устранят неполадку, подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Сообщить о неисправности оборудования жители региона могут через круглосуточную единую линию связи с пассажирами «Мострансавто»: 8 (800) 700-31-13. Для проведения проверки необходимо указать номер маршрута, название остановочного пункта, направление движения, дату и время, по возможности — госномер автобуса.

В Московском регионе установилась аномально жаркая погода. Днем температура воздуха превышает плюс 30 градусов. В Москве 17 июня был побит рекорд 1892 года.