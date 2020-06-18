РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец напомнили жителям округа в рамках социального раунда «Некуда спешить» о необходимости соблюдения скоростного режима на дорогах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В четверг в рамках социального раунда «Некуда спешить» службой пропаганды БДД проведены профилактические беседы о соблюдении скоростного режима с посетителями МФЦ горокруга Люберцы и регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Посетителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и отказаться от опасных маневров на дороге. Мероприятие прошло в соответствии с правилами соблюдения социальной дистанции и применения индивидуальных средств защиты», - говорится в сообщении.

Автоинспекторы с помощью тематических плакатов напомнили жителям о необходимости быть предельно внимательными при управлении автомобилем, однозначно понимать дорожные знаки ограничения скоростного режима и отказаться от опасных маневров на дороге, таких как выезд на встречную полосу, обгон.

«Особый акцент был сделан на недопустимости нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости движения, и важности правильно выбирать скоростной режим в зависимости от окружающих условий и контролировать его соблюдение», - отмечается в материале.

Всем участникам акции вручили листовки по безопасному поведению на дороге.