РИАМО - 18 июн. Роскомнадзор снимает ограничение доступа к мессенджеру Telegram на территории РФ, сообщается на сайте ведомства.

«По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что позитивно оценивают высказанную готовность основателя мессенджера Павла Дурова бороться с проявлениями экстремизма и терроризма в Telegram.

Роскомнадзор готов к сотрудничеству со всеми интернет-компаниями, работающими на территории России, для оперативного пресечения распространения противоправного контента.

Telegram официально блокировался на территории РФ с 2018 года. Несмотря на многочисленные попытки Роскомнадзора прекратить доступ к сервису, он фактически был доступен для большей части пользователей.