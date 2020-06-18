РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В подмосковных Люберцах порядка 60 учащихся Инженерной школы №6 получили свидетельства об успешном прохождении профобучения, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

Состоялся первый выпуск учащихся Инженерной школы №6, проходивших обучение в рамках проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом».

«60 юношей и девушек успешно сдали экзамен и получили свидетельства государственного образца о получении квалификации «Слесарь-сборщик летательных аппаратов» и «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом»,- сказал Ружицкий.

Свидетельства и аттестаты об окончании девятого класса выпускникам вручили одновременно в стенах школы на этой неделе.

«В течение двух лет ребята осваивали профессию на базе техникума имени Юрия Гагарина, совмещая обучение со школьной программой. После окончания девятого класса некоторые ребята настолько увлеклись профессией, что решили продолжить учебу в техникуме», - подчеркнул Ружицкий.

С момента старта курса в сентябре 2018 года преподаватели и мастера производственного обучения техникума имени Юрия Гагарина делились с ребятами секретами профессионального мастерства. Каждый из них прошел подготовку в соответствии с профессиональными стандартами WorldSkills. Также им помогали студенты-наставники.

Занятия в форме лекций, семинаров, деловых игр, лабораторных и практических работ, а также учебная практика проходили в оборудованных мастерских техникума.

Проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» позволяет создать единое образовательное пространство «Школа - техникум», помогая подросткам определиться с выбором специальности в соответствии с их жизненными целями и планами.