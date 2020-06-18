РИАМО - 18 июн. В городском округе Воскресенск в связи с жаркой погодой определили два места для купания и пять зон отдыха у водоемов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Жители могут искупаться на озере Светлое в микрорайоне Лопатинский и на северной стороне озера Островное в городе Белоозерский. С недавнего времени благоустроенная территория озера Светлое – любимое место отдыха воскресенцев и гостей округа», — отмечается в сообщении.

Озеро Островное тоже пользуется большой популярностью не только за благоустроенный берег и красоту, но и за доступное расположение у железнодорожной станции в Белоозерске.

Для отдыха у воды без купания определены река Семиславка (улица Колыберевская), озеро Невест в деревне Ильино, северная сторона озера Белое (город Белоозерский), озеро Голубое в деревне Золотово и пруд в поселке Хорлово (улица Парковая).

Постановлением администрации городского округа Воскресенск установлен режим работы мест купания и зон отдыха у воды — с 10:00 до 21:00 ежедневно. Купальный сезон в этом году продлится до 15 августа.

В течение этого времени в местах купания на территории округа будет организовано дежурство спасателей, обеспечена охрана, а также вывоз мусора. Все объекты оборудованы средствами наглядной агитации по правилам поведения и мерам безопасности в местах отдыха у воды.