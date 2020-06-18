РИАМО - 18 июн. Контроль за пожарной безопасностью усилили в Москве в лесопарковых зонах, лесных массивах и на природных территориях из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Пожарные и спасатели столичного гарнизона проводят дополнительное патрулирование этих территорий, также ведется контроль обстановки с воздуха.

«Вертолеты Московского авиационного центра ежедневно совершают облеты, при обнаружении очагов возгорания пилоты сразу передают информацию на пульт оперативных служб. Все вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет в случае необходимости незамедлительно приступить к тушению пожара», - подчеркнул Бирюков.

Он обратил внимание, что в преддверии лета в Москве приняли ряд мер для профилактики и предотвращения возгораний травы и природных пожаров. Кроме того, провели опашку всех населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам протяженностью примерно 1,5 тысячи километров при ширине 25 метров.

Также были подготовлены места забора воды для авиационной техники, вертолетные площадки, оборудованы подъездные пути к водоемам. Для защиты территории и населения от пожаров только в ТиНАО работают 11 пожарных частей общей численностью свыше 250 человек и более 70 единиц пожарно-спасательной техники.

Еще подготовили 250 пожарных водоемов с обустройством пожарных пирсов и подъездов к ним, из них 141 имеет водозаборные устройства. Дополнительно для тушения пожаров созданы отряды поливомоечной техники.

Заместитель мэра подчеркнул, что основной причиной возникновения природных пожаров является несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности.

Жаркая погода в Москве в четверг может побить абсолютный максимум для 18 июня, зафиксированный в 1895 году. Прогнозируется сильная жара с температурой воздуха 30-32 градуса.