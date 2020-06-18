РИАМО - 18 июн. В четверг в Москве началось тестирование системы электронного голосования, которое будет использоваться во время голосования по поправкам в Конституцию, на данный момент в тестировании приняли участие около 21 тысячи человек, сообщил в четверг журналистам заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

«Цифра проголосовавших на эту минуту в Москве — 21 тысяча человек», - сказал Венедиктов.

В свою очередь начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил, что в тестовом голосовании всего могут принять участие 830 тысяч москвичей, которые подали заявку на участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. Таким образом средняя явка тех, кто принял участие в тестировании, на данный момент составляет около 2,5%.

Запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Дистанционное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале https://2020og.ru.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля на 3,6 тысячи участков в столице с 08:00 до 20:00.

Кроме того, у жителей будет возможность проголосовать в период с 25 по 30 июня.

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