РИАМО – 18 июн. Специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко поставили вакцину от коронавируса первым 18 добровольцам, сообщает РИА Новости.

«Девять человек получили один компонент препарата, еще девять — другой. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения», — говорится в сообщении.

Пока специалисты не обнаружили побочных реакций или осложнений. Также добровольцы не заявляют о жалобах на здоровье. Они и в дальнейшем будут находиться под наблюдением врачей.

В скором времени планируют привить от Сovid-19 следующую группу добровольцев. Сейчас они находятся на изоляции под наблюдением медиков.

В России планируют разработать еще несколько вакцинных препаратов против коронавируса.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Первым добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.

- Отечественная вакцина может защитить от коронавируса на год. Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

- В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.