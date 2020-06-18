РИАМО - 18 июн. Пионы, которые распустились на ВДНХ, можно увидеть у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».



«Большая их часть высажена на Центральной аллее», — говорится в сообщении.

Коллекцию пионов выставки заложили еще в 50-х годах. Ее представили на экспонатном участке около павильона №29 «Цветоводство и озеленение». В 90-е годы при реконструкции цветников пионы пересадили к фонтанам на Центральную аллею. где они находятся до сих пор.

Тогда же собрание пионов ВДНХ пополнилось японскими сортами из Главного ботанического сада РАН. Узнать пионы этих сортов нетрудно: у цветка один или два ряда лепестков, а в центре — тычинки, которые всегда отличаются от них по цвету.