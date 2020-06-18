РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. Подмосковные Котельники стали участниками областного конкурса граффити, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Котельники участвуют в региональном конкурсе, организованном Главным управлением социальный коммуникацией Московской области, суть которого в нанесении граффити на городской объект. Были нанесены граффити во дворе дома №8 микрорайона Южный», - говорится в сообщении.

В 2020 году конкурс проводился в двух номинациях - «СПАСИБОВРАЧАМ!» и «75-летие окончания Великой Отечественной войны». Управлением развития отраслей социальной сферой администрации Котельников было принято решение участвовать в номинации «СПАСИБОВРАЧАМ!».