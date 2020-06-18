РИАМО - 18 июн. В Подмосковье обследуют до конца 2021 года 16 рек, из-за которых произошли паводки, планируется экологическая реабилитация этих рек, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Если раньше основной причиной паводков были последствия таяния снега и они приходились на апрель, то сегодня, по данным Росгидромета, причина паводка — циклоны конца мая - начала июня. А потому необходимо определить те реки, которые должны стать объектом внимания, уточнил Куракин на заседании Мособлдумы.

«В рамках заключенного договора на обследование рек на 2020-2021 годы <…> 16 речек, которые стали основной головной болью в период паводка и от которых произошло подтопление более 300 товариществ собственников жилья, у нас указано только две. Мы меняем техническое задание к этому договору. Мы сконцентрируемся на тех реках, которые уже по опыту стали причиной затопления. <...> В 2021 году нам предстоит проектировать их экологическую реабилитацию», - сказал Куракин.

Он отметил, что часть проблем планируется устранить без привлечения дополнительного финансирования.

«Мы пройдем вдоль берегов, увидим все незаконные объекты, которые ухудшают водоток, сброс бытового мусора», - заключил Куракин.

В конце мая на Московскую область обрушились рекордные ливни, дожди продолжились и в начале июня. В результате ряд территорий в регионе оказался затоплен.