РИАМО - 18 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые ветераны, которые будут присутствовать на параде в честь 75-летия Победы, в данный момент находятся на карантине в домах отдыха и санаториях, сообщает Газета.ru.

Он отметил, что данная мера необходима для соблюдения максимальной безопасности во время проведения мероприятия.

«Заодно это хорошая возможность получать дополнительное медицинское обслуживание в случае необходимости», – сказал Песков.

Традиционный парад Победы 9 мая был отменен в связи с угрозой распространения коронавируса. Президент РФ Владимир Путин объявил о переносе парада на 24 июня. Этот день объявили выходным в стране.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>