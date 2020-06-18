РИАМО - 18 июн. К стандартному режиму работы в столице вернулись семь стационаров, которые ранее перепрофилировали для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, они уже приняли свыше 1,8 тысячи человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Ранее было принято решение переводить на стандартный режим работы десять городских стационаров, где подготовлено порядка 6 тысяч коек. Семь из них уже приняли первых пациентов: в больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, №31, в госпиталь на Шаболовке, а также в госпиталь для ветеранов войн №1 уже поступили более 1,8 тысячи пациентов», – сказала Ракова.

Она отметила, что наблюдается плавное снижение числа новых случаев заболевания в городе и стабилизация числа госпитализаций.

Медперсонал клиник прошел тестирование на Covid-19. В будущем работники будут проходить исследования на коронавирус каждый день. Койки в палатах установили с увеличенным расстоянием. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха.

В ближайшее время еще три больницы – госпитали для ветеранов войн №2 и №3, больница имени Давыдовского – также начнут прием плановых пациентов. Однако сперва клиники должны получить заключение санитарно-эпидемиологической службы.

Плановых пациентов госпитализируют в условиях соблюдения масочного режима и соцдистанции. Разделены потоки пациентов – используется отдельный вход в здание и проводится дезинфекция. Пациентов принимают по записи с интервалом не менее 15 минут.

Пациентов тоже тестируют на коронавирус. Врачи приступают к плановому лечению только после получения отрицательных результатов тестов на вирусную инфекцию. Людей на время ожидания результатов размещают в отдельных палатах.

Всего в столице после коронавирусной инфекции выздоровел 130 431 пациент.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Первым добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.

- Отечественная вакцина может защитить от коронавируса на год. Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

- В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.