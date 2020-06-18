РИАМО - 18 июн. Пациент, которого по ошибке занесли в регистр пациентов с коронавирусом, должен был соблюдать самоизоляцию, так как у него были признаки ОРВИ, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.



Ранее газета «Коммерсант» написала, что москвич обвинил поликлинику в подделке согласия на самоизоляцию. Сергей Францев получил шесть штрафов за нарушение карантина, хотя даже не был заражен коронавирусом.

«По результатам проведенного лабораторного и инструментального обследования в ГП № 45 у пациента новой коронавирусной инфекции и пневмонии не выявлено. Вместе с тем клиническая картина свидетельствовала о наличии у пациента ОРВИ, в связи с чем было выдано постановление главного санитарного врача о необходимости соблюдать карантинные мероприятия и режим самоизоляции в течение 14 дней с 23 апреля», - говорится в сообщении.

Симптомы ОРВИ очень схожи с первыми признаками Covid-19, поэтому всем таким пациентам выдается соответствующее постановление о необходимости изоляции, а также обеспечивается динамическое наблюдение врачами поликлиники.

Позднее сотрудники поликлиники выявили ошибочное попадание данных о пациенте в регистр пациентов с коронавирусом, но это никак не повлияло на этого пациента, так как у него уже было постановление главного санитарного врача. Дополнительных ограничений не устанавливали. Пациенту выдали справку о результатах обследования и ошибочном внесении в систему, на копии о вручении есть подпись пациента.

«Информированное согласие, о котором заявил пациент, не подписывалось, как и отсутствовала необходимость выдачи данного документа», — уточняется в сообщении.

Руководитель поликлиники связался с пациентом и предложил встречу для урегулирования ситуации.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

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