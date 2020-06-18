РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего в Подольске два дня назад 42-летнего Евгения Климова, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «Вконтакте».

«Пропал Евгений Климов 1978 года рождения, который может находиться в городе Видное или в Подольске. С 16 июня его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост мужчины 173 сантиметра, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в темно-синюю футболку, сине-зеленые шорты, синие тапочки. Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев в поиске.