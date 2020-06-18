РИАМО – 18 июн. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков заявил, что вопрос введения повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом в настоящее время в правительстве не обсуждается, сообщает РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что федеральное правительство рассматривает возможность введения прогрессивной ставки налогообложения. Так, якобы обсуждалось увеличение НДФЛ до 15% для граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей. Некоторые парламентарии отнеслись к такому предложению положительно.

«Замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников в беседе с РИА Новости назвал «дикой экзотикой» и «отсутствием социальной справедливости» наличие плоской шкалы налогообложения при большой разнице в зарплатах», - говорится в сообщении.

По некоторым данным, повышение ставки НДФЛ для обеспеченных россиян может принести в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей.