РИАМО – 18 июн. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем художественного руководителя Государственного академического Малого театра России, артиста Юрия Соломина, сообщает Газета.ru.

«Долгие годы вы преданно служите искусству, радуете любителей театра и кинематографа глубокими, интересными актерскими и режиссерскими работами», — написал Путин в поздравительной телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что благодаря артисту в Малом театре воплощаются в жизнь неординарные художественные замыслы и поддерживается особая творческая, духовная атмосфера.

Путин также поздравил Соломина с присвоением звания Героя Труда России.

Артист известен по фильмам «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Блокада», «Летучая мышь» и «ТАСС уполномочен заявить…».