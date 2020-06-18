РИАМО – 18 июн. Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований рекомбинантной двухэтапной вакцины от коронавируса для внутримышечного введения, сообщил начальник 48-го ЦНИИ Минобороны РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев. Испытания проводятся Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Она (вакцина – ред.) разработана с использованием уже апробированной платформы, на которой ранее были разработаны вакцины против геморрагической лихорадки Эбола и по ближневосточному респираторному синдрому. Опыт их использования показал довольно длительный иммунитет – до одного года», - сказал Борисевич в интервью kp.ru.

Он добавил, что первые выводы по результатам испытаний вакцины можно будет сделать уже в августе-сентябре.

«Если все предусмотренные законом этапы регистрации вакцинных препаратов будут успешно пройдены, то промышленный выпуск отечественной вакцины следует ожидать ближе к концу года – так же, как и зарубежных вакцин», - сказал Борисевич.

Издание отмечает, что в России планируют разработать еще несколько вакцинных препаратов против коронавируса.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Первым добровольцам в России ввели вакцину от коронавируса. Весь процесс контролировали самые опытные специалисты медучреждения.

- Отечественная вакцина может защитить от коронавируса на год. Уже 19 июня в России проведут вакцинацию первой группы добровольцев.

- В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.